Danny Ghosen legt misstanden Qatar bloot: ’Alleen Van Gaal stond mij te woord’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Danny Ghosen (m) op bezoek bij Ranjit Yadav en Ram Priya Yadav, die hun zoon en broer verloren. Ⓒ eigen foto’s

Amsterdam - Zo’n 6500 arbeiders uit onder andere Nepal en Bangladesh zijn omgekomen tijdens de bouw van de stadions, hotels en wegen voor het WK in Qatar, volgens journalisten van The Guardian. Volgens FIFA-baas Gianni Infantino zijn het er drie. Voor zijn documentaireserie op de NPO over misstanden in Qatar zou Danny Ghosen met Ronald de Boer, die als ambassadeur bij het WK betrokken is, afreizen om te onderzoeken hoe het erbij staat met de omstandigheden. Maar De Boer zag last minute van de reis af. „De tickets waren al geboekt”, zegt Ghosen. „Maar hij belde af, met een onduidelijke reden.”