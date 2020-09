Halsema staat geen blokkades en leuzen Extinction Rebellion toe

Extinction Rebellion heeft een aantal demonstraties aangekondigd voor dit weekend. De Amsterdamse driehoek staat voor de bescherming van de grondwettelijke vrijheid van betoging en heeft daarom besloten om de demonstraties in beginsel toe te staan, staat in de brief. „Tegelijkertijd bestaan er grote zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen in de stad en mogen demonstraties niet leiden tot verstoringen van de openbare orde. Daarom legt de driehoek een aantal beperkingen op”, schrijft Halsema.

De burgemeester van de hoofdstad heeft contact gezocht met de GGD over de demonstratie. „De GGD heeft zorgen over de duur van uw demonstratie op het Museumplein, vanwege zowel de lengte van het programma per dag, als het feit dat u meerdere dagen achter elkaar wilt demonstreren. Die omstandigheden maken het zeer moeilijk voor uw deelnemers om continu 1,5 meter afstand te bewaren.” Daarom moet de demonstratie flink worden ingeperkt. Tijdens alle demonstraties is het bovendien voor demonstranten verboden om te zingen en/of te schreeuwen. Ook zijn er maximaal 500 personen toegestaan.

Museumplein

Op het Museumplein mag Extinction Rebellion alleen demonstreren van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september, maar niet langer dan vier uur per dag. Op vrijdag en zondag is de demonstratie toegestaan tot uiterlijk 19.30 uur. Het terrein dient daarna leeg te zijn, afgezien van de vergunde objecten zoals een podium.

Op zaterdag staat de eindtijd van de demonstratie op 14.00 uur, om plaats te maken voor een andere demonstratie. „Overnachten is niet toegestaan. Een eigen ordedienst en beveiliging is verantwoordelijk voor het terrein en het voorkomen van overlast.” De organisatie moet er bovendien voor zorgen dat deelnemers, ook als zij een mondkapje dragen, zich aan de 1,5 meter maatregel houden. „Dagelijks zal er in aanwezigheid van de politie een schouw plaatsvinden van het Museumplein om te beoordelen of de RIVM-richtlijnen goed worden nageleefd.”

Extinction Rebellion heeft ook een demonstratie aangekondigd op vrijdagochtend op het Gustav Mahlerplein op de Zuidas. Op zaterdagmiddag vindt er ook een vaartocht plaats met kajaks in de buurt van het Museumplein. „Voor alle demonstraties geldt dat de coronamaatregelen strikt moeten worden nageleefd.”

Prinsjesdag

Dinsdag ketenden activisten van de klimaatgroep zich nog vast aan een hek bij paleis Noordeinde in Den Haag. Dat deden ze omdat ze vinden dat er te weinig aandacht is voor het klimaat. Overigens noemde de koning dat thema wel in zijn toespraak op Prinsjesdag.

De klimaatactivisten hebben deze week in ons land meerdere acties gepland. „Onze doelwitten zijn de regering en het bedrijfsleven”, liet woordvoerder Jelle de Graaf eerder weten aan De Telegraaf.

Afgelopen jaar demonstreerde de groep ook. Dat leidde onder andere voor het Rijksmuseum tot blokkades. Demonstranten lijmden zich toen onder andere vast aan het wegdek. Halsema roept de organisatie op om rekening te houden met elkaar en met de stadsgenoten. „Covid-19 maakt dat die oproep nu meer dan ooit op zijn plaats is, en ik reken erop dat u die ter harte neemt.”