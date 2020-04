Hooggerechtshof spreekt Australische kardinaal vrij van kindermisbruik

Het misbruik zou in de jaren negentig hebben plaatsgevonden toen Pell aartsbisschop was van Melbourne. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en ging eerder zonder succes in beroep tegen zijn veroordeling. Volgens de hoogste Australische rechter is echter niet met zekerheid te zeggen dat de misbruikbeschuldigingen kloppen en had de jury daar meer oog voor moeten hebben. Reden de veroordeling te vernietigen. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

De Australische kardinaal was de hoogste geestelijke ooit, tegen wie een aanklacht werd ingediend wegens seksueel misbruik. Pell, die vanwege de beschuldigingen in december 2018 uit de Raad van Kardinalen was gezet, was een van de belangrijkste adviseurs van de paus.

Pell zegt de uitspraak te zien als het rechtzetten van „een ernstig onrecht”, ook al maakt hij zijn aanklager geen verwijten. „Ik wil niet dat mijn vrijspraak bijdraagt aan de pijn en bitterheid die velen voelen. Er is meer dan genoeg pijn en bitterheid.” De kardinaal voegde eraan toe dat zijn proces „geen referendum was over de katholieke kerk, noch een referendum over hoe de kerkelijke autoriteiten in Australië zijn omgegaan met de misdaad van pedofilie in de kerk.”