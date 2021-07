Video: heldhaftige oma vangt kindje dat uit raam naar beneden valt

Svetlana Sanarova kwam net terug van een boodschapje in de Russische stad Novokuznetsk toen ze een dreumes in de vensterbank van een appartementencomplex zag staan. Sanarova haastte zich naar het raam en stak haar armen uit. Toen Egor, een dreumes van 18 maanden oud, zijn evenwicht verloor en uit het raam viel, stond Sanarova klaar om hem te vangen. Van de heldendaad gaan beelden rond op internet.

„Als ik niets had gedaan was het jongetje vanaf de tweede verdieping te pletter gevallen”, zegt Sanarova tegen de Daily Mail. „Hij bleek behoorlijk zwaar te zijn, maar daar dacht ik in eerste instantie niet over na.”

Geschrokken roept de senior na haar ’vangst’ om hulp. De vader van Egor, Dmitry Teryokhin, hoort de noodkreet en haast zich naar beneden om zijn zoon op te halen.

Als beloning voor het redden van zijn kind wilde vader Dmitry 1000 Roebel (zo’n €11,50) geven aan Sanarova. Daar is de vrouw niet van gediend. „Ik heb het geld geweigerd. Ik voelde me beledigd.” Dmitry stopte het geld toch in haar tas: „het ligt nu op mijn keukentafel. Ik heb het niet nodig.”

Egor maakt het goed na zijn val.