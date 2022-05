Twee dwergzijdeaapjes in beslag genomen in Tilburg

Ⓒ Instagram / Wijkagenten Korvel - Sint Anna

TILBURG - Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben bij een particulier in Tilburg twee dwergzijdeaapjes in beslag genomen. Particulieren mogen geen apen houden. De beestjes zijn inmiddels overgebracht naar een opvangadres. Ze zijn gezond, zo is vastgesteld. Waar de Tilburger de dieren vandaan had, is nog niet bekend.