Volendammer opgepakt wegens seksuele uitbuiting minderjarig meisje

Het meisje, dat inmiddels zeventien jaar oud is, zou vanaf haar dertiende jaar seksueel zijn uitgebuit in de prostitutie. De politie startte het onderzoek nadat een hulpverleningsinstantie aangifte deed. Op basis daarvan werden tot nu toe drie verdachten aangehouden.

De 38-jarige man uit Edam-Volendam wordt gezien als hoofdverdachte. Hij werd op 15 maart aangehouden en zit sindsdien achter slot en grendel. De raadkamer van de rechtbank heeft op 28 maart zijn voorarrest met twee maanden verlengd. De hoofdverdachte wordt niet alleen verdacht van seksuele uitbuiting, hij zou zich ook zelf aan het meisje hebben vergrepen. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij meermalen seksueel contact met het slachtoffer hebben gehad op zeer jonge leeftijd. Ook wordt hij verdacht van een ernstig geweldsdelict, gepleegd tegen een prostitutieklant.

Een tweede verdachte in deze zaak is een 22-jarige vrouw uit Zandvoort die eveneens op 15 maart werd aangehouden. De vrouw kwam op advies van de officier van justitie na tien dagen weer vrij omdat zij mogelijk niet alleen verdachte maar ook slachtoffer is in deze zaak. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan, zo schrijft het Noordhollands Dagblad.

Een 37-jarige man uit Amsterdam, die eveneens als verdachte wordt aangemerkt, werd op 22 maart opgepakt. Hij wordt er onder meer van verdacht als chauffeur te hebben opgetreden en het minderjarige meisje in zijn auto naar verschillende seksafspraken te hebben gebracht. Daarnaast zou de Amsterdammer geprobeerd hebben klanten te regelen voor het slachtoffer. De rechter-commissaris besloot zijn voorarrest niet te verlengen. De officier van justitie heeft hier bezwaar tegen gemaakt gezien de ernst van de zaak en de ernst van de verdenkingen. Maar volgens de raadkamer mag de Amsterdam de rechtszaak op vrije voeten afwachten wegens ’persoonlijke omstandigheden’ .

Volgens het OM is het onderzoek in de zaak nog niet afgerond. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.