Van moord verdachte huisarts W. in rechtbank: ’Schoonmoeder wilde zelf dood’

Voor mishandelde mannen is schandaalproces Johnny en Amber déjà vu: ’Ze sloeg met vlakke hand’

Dankzij het moddergooien in de rechtszaal tussen filmster Johnny Depp en zijn ex Amber Heard ligt opeens het onderwerp ’mannenmishandeling’ weer op tafel. Een van de laatste taboes is het. Mannen schamen zich, want de ongeschreven regel blijft: ’je laat je toch niet slaan door je vrouw’. „Opeens sto...