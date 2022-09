Lekkages bij pijpleiding ’geen toeval’: ’Dit vraagt om een sterke reactie van de EU’

„Deze incidenten zijn geen toeval”, schrijft EU-buitenlandchef Josep Borrell in een verklaring. „De EU maakt zich grote zorgen over de schade aan Nord Stream 1 en 2. Alle beschikbare informatie wijst erop dat de lekken het gevolg zijn van een opzettelijke daad.”

De drie lekkages bevinden zich internationale wateren, maar wel in de exclusieve economische zones van Denemarken en Zweden. Na crisisberaad hebben de premiers van beide landen dinsdagavond verklaard dat er sprake is van ’opzettelijk handelen’.

Volgens de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde gaat het „niet om een aanval op Zweden, want het is niet in ons territorium”, zei ze tegenover de publieke omroep SVT. „Het is een internationaal incident.”

Brussel benadrukt nu dat goed moet worden onderzocht wat er heeft plaatsgevonden en wie er precies achter zit. De Poolse premier is minder diplomatiek en wijst naar Rusland. Volgens Der Spiegel heeft de Amerikaanse inlichtingendienst CIA de Duitse regering al in de zomer gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen op gaspijpleidingen in de Oostzee. De Verenigde Staten hebben hulp aangeboden voor het onderzoek.

’Nauw samenwerken’

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) heeft dinsdagavond contact gehad met zijn Deense ambtsgenoot: „De situatie vraagt om nauwe internationale samenwerking en een grondig onderzoek.” NAVO-baas Jens Stoltenberg heeft tijdens een bezoek aan het Europees Parlement laten weten dat het bondgenootschap de komende dagen de situatie ’nauwlettend’ gaat volgen.

De Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkēvičs betuigde op Twitter steun voor Denemarken en schreef: „Het lijkt erop dat we een nieuwe fase van hybride oorlogsvoering ingaan.”