Vloedgolf aan ontraceerbare spookauto’s van criminelen

Daardoor loopt de Nederlandse overheid niet alleen vele miljoenen euro’s aan boetes mis, maar lopen andere weggebruikers ook grote risico’s omdat de auto’s vaak onverzekerd rondrijden en niet gekeurd zijn.

Dat zegt Richard van Essen van de Landelijke Eenheid van de politie. „Twee jaar terug hadden we nog te maken met 363 van dergelijke voertuigen, maar inmiddels is dat aantal bijna verdubbeld. Waarschijnlijk is het nog maar het topje van de ijsberg.”

Van Essen zegt dat de meeste gebruikers van spookauto’s goed zijn voor duizenden vergrijpen als snelheidsovertredingen, foutparkeren en drugssmokkel, maar ook voor ramkraken, diefstal of beroving.

