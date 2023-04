Boeren moeten oogsten van overheid, maar kunnen door nat voorjaar nog niet zaaien

„We hebben een enorme achterstand”, zegt akkerbouwer Arno Vael (56) uit het Zeeuwse Zaamslag. Vael hoopt de komende week aardappelen te kunnen planten. „Hoewel het daar eigenlijk nog te nat voor is. Voor veel van onze producten zal de datum van 1 oktober niet haalbaar zijn.”

De overheid wil dat zogeheten ’vanggewassen’ als wintertarwe en gras, die de uitspoeling van meststoffen tegengaan, vóór 1 oktober worden gezaaid. Om die reden moet de oogst van een gewas als aardappelen voor die datum zijn voltooid. Boeren klagen over deze ’kalenderlandbouw’. „Wij hebben te maken met de grillen van de natuur”, zegt Arno Vael. „Je vraagt je soms af wie dit soort plannen in Den Haag bedenkt.”

Korting op bemesting

Boeren die niet voldoen aan de deadline van 1 oktober kunnen gekort worden op de hoeveelheid bemesting die zij in het volgende jaar mogen gebruiken. Die korting loopt op naarmate de datum van 1 oktober verder is verstreken. ’Als op 1 november nog geen vanggewas is ingezaaid, zal de maximale korting op de stikstofgebruiksnorm worden gerekend’, valt te lezen in het programma ’Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelt’.

Wat doet Arno Vael als zijn gewassen rond 1 oktober nog niet zijn volgroeid? „Dan moet ik vervelende afwegingen gaan maken omdat ik dan bijna geen product heb. Maar als wij allemaal rond diezelfde datum met onze producten op de markt komen, heeft dat sowieso een verstorend effect. Ik heb de indruk dat ze in Den Haag ook daarover niet hebben nagedacht.”

Te kleine frietjes

Vale wijst erop dat zijn consumptie-aardappelen specifiek voor de frites-industrie zijn bedoeld. „Ook de fritesverwerkers staan op hun achterste benen. Die vrezen voor te kleine frietjes.”