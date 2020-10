Boa’s: alarmerende toename messen en agressie in de trein

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De aanwezigheid van steekwapens in de trein en de toenemende agressie zijn alarmerend. Dat schrijven 650 handhavers van de NS in een brandbrief aan de directie, meldt Trouw. Dit soort wapens valt met name de laatste tijd regelmatig op de grond bij fouilleringen door handhavers van de NS, waarschuwt het dagelijks bestuur van de afdeling Veiligheid en Service (V&S).