Kat veroorzaakt chaos in cockpit vliegtuig

Een halfuur na opstijgen werd pas duidelijk dat de kat had plaatsgenomen in de vliegtuigcabine, meldt Al-Sudani News. Toen hij eenmaal werd opgemerkt schoot het beest gelijk in de aanval. De bonje met het dier veroorzaakte zoveel chaos dat de piloot genoodzaakt was rechtsomkeert te maken en met een noodlanding de luchthaven van Khartoum op te zoeken.

Naar binnen geslopen

Tot dusver is nog niet duidelijk hoe het de kat is gelukt om het toestel van luchtvaartmaatschappij Tarco Aviation in te sluipen. Volgens Fox News bestaat de mogelijkheid dat dit de avond ervoor is gebeurd. Men vermoedt dat het dier naar binnen is geslopen toen het vliegtuig voor schoonmaak en onderhoud op de luchthaven gestationeerd stond om daar eens lekker te gaan slapen. De plots onbekende omgeving waar hij mee werd geconfronteerd bij ontwaken zal waarschijnlijk voor zijn agressieve reactie hebben gezorgd. De luchtvaartmaatschappij heeft zelf nog niet op het incident gereageerd, zo meldt Fox News.

Duiven

Dit is overigens niet de eerste keer dat een dier voor tumult in het luchtruim. Vorig jaar stapten er twee duiven in bij een vlucht van GoAir. De twee veroorzaakte uiteindelijk een halfuur durende vertraging.