Vierde arrestatie in zaak gestolen pups Baarle-Nassau

Een van de teruggevonden pups. Ⓒ Politieteam Markdal / Facebook

BAARLE-NASSAU - In de zaak rond de verdwijning van vier puppy's bij een zorgboerderij in Baarle-Nassau is maandag een vierde arrestatie verricht. Volgens BN De Stem gaat het om een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, die een bekende zou zijn van de politie.