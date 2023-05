Verwarde man rijdt met auto binnenplaats van Vaticaan op

Volgens een statement van het Vaticaan had de man zich eerder gemeld aan de poort maar werd hij daar weggestuurd. Daarop zou hij zijn weggereden om op hoge snelheid terug te keren. Hij wist door een hek te breken en ook langs een tweede checkpoint te komen. Eenmaal op de binnenplaats gaf de bestuurder zich over aan de politie en werd hij gearresteerd. Hij verkeerde in verwarde toestand. Bij de actie raakte niemand gewond.

Bekijk ook: Brussel zet rode streep door onzinnige Italiaanse projecten

Bij de residentie van de paus kwam de man niet in de buurt. Die is aan de andere kant van Vaticaanstad. Paus Franciscus komt wel regelmatig in het Apostolisch Paleis.