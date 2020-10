Trump slaat flinke slag

Jesse Barrett, echtgenoot van het net benoemde lid Amy Coney Barrett van het Opperste Gerechtshof, president Donald Trump en zittend lid van het Opperste Gerechtshof Clarence Thomas wonen de benoeming van Coney Barrett op de South Lawn van het Witte Huis bij. Ⓒ foto Bloomberg

WASHINGTON - De toetreding van Amy Coney Barrett tot het Hooggerechtshof is een belangrijke slag voor president Trump zo vlak voor 3 november. Hij lost ermee een verkiezingsbelofte in voor zijn conservatieve kiezers. De beëdiging in de tuin van het Witte Huis was dan ook een feestje voor de Trump-campagne.