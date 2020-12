’Imam Yassin Elforkani stopt bij Amsterdamse moskee na bedreigingen’

De hoofdimam van de moskee in de wijk Slotervaart stopt eind deze maand met zijn werk. Zijn rol als bestuursvoorzitter zal worden overgenomen door een vrouw, dat om volgens Elforkani het progressieve karakter van de moskee, die hij oprichtte, te onderstrepen.

Een maand geleden werd al bekend dat de imam voorlopig geen vrijdagpreek meer zou houden in de moskee, omdat hij veel doodsbedreigingen kreeg. De geestelijke ligt onder vuur nadat hij had opgeroepen tot het verbieden van het beledigen van de profeet Mohammed. Hij zei dit naar aanleiding van de recente terroristische aanslagen in Frankrijk, waar onder meer een leraar werd onthoofd op straat in Parijs. De imam kreeg veel kritiek te verduren op zijn stelling.