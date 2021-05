De Jonge: voor september iedereen volledig gevaccineerd

Als alles volgens plan verloopt, kunnen tegen die tijd ook alle coronaregels worden losgelaten. Het betekent bijvoorbeeld dat studenten weer in grote collegezalen les kunnen krijgen. ’Over de zomer heen’ zijn er voor grootschalige evenementen nog wel toegangstesten nodig, zei de CDA-bewindsman.

De Jonge is optimistischer dan het Outbreak Management Team (OMT), dat onlangs in z’n advies aan het kabinet nog stelde dat er komende winter naast het vaccinatieprogramma nog aanvullende basismaatregelen nodig zullen blijven, zoals mondkapjes, afstand houden en handen wassen.

Het OMT gaat uit van een hoge vaccinatiegraad van 75 procent. Volgens De Jonge ligt de vaccinatiebereidheid nu rond de 84 procent.

Weliswaar heeft het vaccinatieprogramma door tegenvallende leveringen van het Janssen-vaccin twee weken vertraging opgelopen - begin juli iedereen de eerste prik werd half juli - dat laat onverlet dat het priktempo vlot is, zei De Jonge.

Prikbussen

Om de vaccinatiebereidheid omhoog te stuwen in bepaalde wijken van grote steden en in streng-christelijke gebieden, gaat de GGD met bussen de buurten in. „Sommigen leunen heel erg op wat de omgeving zegt”, schetste De Jonge. „Marokkaanse jongeren zeggen bijvoorbeeld tegen hun ouders: doe maar niet. Dat proberen we te doorbreken.” Dat gebeurt niet alleen met vaccinatiebussen, maar ook met gerichte campagnes.