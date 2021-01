Veel troepen National Guard besmet met corona of in quarantaine

De leiding van de Nationale Garde heeft het totaal aantal besmettingen niet bekendgemaakt, maar gardisten en politici vrezen volgens Politico dat hun aanwezigheid in de Amerikaanse hoofdstad een ’superspreader event’ dreigt te worden.

Duizenden gardisten

In Washington waren woensdag vele duizenden gardisten op de been. De Amerikaanse hoofdstad was veranderd in een vesting in de nasleep van de recente bestorming van het Capitool. Eerder klonk er al onvrede over de omstandigheden waarin de gardisten hun werk moesten doen en het risico op besmettingen dat daarbij kwam kijken.

Zo mochten de troepen aanvankelijk uitrusten in het Capitool, maar moesten zij donderdagmiddag tijdelijk verhuizen naar een onverwarmde parkeergarage omdat het in het parlementsgebouw weer steeds drukker werd. Twee van de soldaten, die anoniem wilden blijven, klaagden dat ze het daar zonder verwarming, elektriciteit en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen moesten stellen. Na kritiek vanuit het Congres werd vrijdagochtend bekend dat de soldaten uit de parkeergarage terug naar het Capitool mochten.

Onderzoek naar ontbreken coronamaatregelen

„Idealiter zouden deze jongens allemaal in hotels moeten zitten”, zei de Republikeinse senator Chris Murphy erover. „Als ze rust nemen, zouden ze dat buiten het terrein moeten doen met de mogelijkheid om gescheiden te worden en sociaal afstand te houden.” Een Senaatscommissie gaat onderzoek doen naar de werkomstandigheden van de gardisten en de zorgen over het ontbreken van coronamaatregelen.