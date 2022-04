Geen quarantaine meer voor ongevaccineerden

Het quarantaineadvies voor ongevaccineerden die in contact zijn geweest met een besmet persoon vervalt, mits ze zelf geen klachten hebben. Met de versoepelingen volgt het kabinet het nieuwste advies van het RIVM op. Wel moeten mensen die positief testen op corona nog in quarantaine, licht coronaminister Ernst Kuipers dinsdag toe. Daarvoor kijkt het RIVM nog of de quarantaineperiode kan worden verkort. Die ligt nu nog op vijf dagen.

Het mondkapjesadvies op drukke plekken vervalt ook, al benadrukt Kuipers wel dat kwetsbaren zichzelf vooral moeten blijven beschermen als ze op drukke plekken komen en zich onveilig voelen.

Kuipers blijft desondanks somber

Kuipers is somber over het komende najaar. „Corona is niet weg, gaat ook niet meer weg”, waarschuwt Kuipers. Met het mooie weer van nu luwen de cijfers, maar „we moeten er echt rekening mee houden dat op enig moment de aantallen weer omhoog gaan. Dat is een heel vervelende boodschap.” Of er dan weer maatregelen moeten worden getroffen, zal afhangen van de beschermingsgraad onder de bevolking, zegt Kuipers. Hij houdt rekening met een nieuwe vaccinatiecampagne in de herfst - niet alleen voor ouderen of kwetsbaren, maar ook bevolkingsbreed. „En het staat en valt dan ook met de bereidheid van mensen om die prik te halen wat de druk op de zorg zal worden.”