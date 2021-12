Man die agent in gezicht stak tijdens avondklokcontrole moet eerst onderzocht worden

De psychiater en psycholoog die de 31-jarige Eric T. onderzochten konden geen oordeel vellen over zijn toerekeningsvatbaarheid, waardoor de geplande inhoudelijke behandeling van de zaak donderdag niet kon doorgaan.

Volgens de officier van justitie roept de enorme geweldsexplosie van Eric T. zoveel vragen op dat het nodig is om uit te vinden of er toch sprake was van een stoornis. De psychiater zegt dat daar wel aanwijzingen voor zijn.

Gevlucht

Eric T. (31) viel agenten die hem aanspraken op het overtreden van de avondklok direct aan met een mes. Hij sloeg de mannelijke agent tegen de grond, sneed zijn halsslagader door en stak hem in het gezicht, de linkerschouder, rug en het linkerbovenbeen. De vrouwelijke agent werd ook in het bovenbeen gestoken.

Tijdens de inleidende zitting zei Eric T. „enorme spijt” te hebben van zijn daad. „Ik ben geschokt door de schade die ik heb aangericht. Het is de eerste keer dat ik iemand heb verwond, en dan ook nog zo serieus.” Hij beloofde mee te werken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum, ook al zei hij slechte ervaringen te hebben met psychiaters. Hij zou in zijn jeugd door psychiaters zijn misbruikt.

De agenten claimen beiden een schadevergoeding: de zwaargewonde agent vraagt 30.000 euro, de vrouwelijke agent 10.000 euro.