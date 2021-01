Kuipers vreest: Britse mutatie kan roet in eten gooien

Een zorgmedewerker wordt ingeënt tijdens het vaccineren in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Ⓒ ANP / HH

Rotterdam - De drukte in de ziekenhuizen zal de komende weken verder afnemen, al kan de Britse variant van het coronavirus nog roet in het eten gooien. Dat zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Vooralsnog lijken we over de piek heen.”