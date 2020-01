’Nederlandse (18) opgepakt na ruzie in ski-bar Oostenrijk’

De jonge vrouw uit Nederland is door de Oostenrijkse politie in de bar opgepakt. Foto ter illustratie. Ⓒ AFP

ZELL AM SEE - Een Nederlandse tiener is zondag in de Oostenrijkse ski-plaats Zell Am See gearresteerd na een handgemeen in een bar. De 18-jarige vrouw zou een Oostenrijker hebben getrapt. Ook wordt ze ervan beschuldigd hem te hebben gestoken met een glasscherf.