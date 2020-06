’Chaos na 112-storing door slechte regie ministerie’

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door drie betrokken inspectiediensten naar de grote storing bij het alarmnummer die vorig jaar op 24 juni voor chaos zorgde in het land.

De conclusies liegen er niet om. „De communicatie aan de bevolking tijdens de storing verliep chaotisch. Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet na hierop tijdig de vereiste landelijke regie te nemen”, melden de inspecties. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemt de conclusies ’stevig en pijnlijk’. „De regierol was onvoldoende, dat is uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid.”

Het ministerie en veel veiligheidsregio’s bleken bovendien eerder gemaakte afspraken over de aanpak van een onbereikbaar 112 niet te kennen. Daardoor moest worden geïmproviseerd, terwijl dat helemaal niet nodig was geweest als gemaakte afspraken waren nagekomen. „Het ministerie had daarop moeten toezien. Als de partijen er vervolgens ook naar hadden gehandeld, waren de impact en chaos door de landelijke storing kleiner geweest”, stellen de onderzoekers.

’Alertheid ontbrak’

Grapperhaus zegt ter verdediging dat er veel scenario’s waren voorzien, maar deze ’totale samenval niet’. „Het was niet voorzien dat 112 en het 0900-nummer onbereikbaar zouden zijn. Bovendien is het niet gegaan zoals voorgeschreven, dat trekken we ons zeer aan.”

Extra pijnlijk is dat er eerder een grote storing is geweest, namelijk in 2012: 164 mensen konden toen geen contact krijgen met de alarmcentrale. Tijdens die storing vielen twee doden. Toenmalig minister Opstelten gaf destijds te kennen dat zoiets nooit meer mocht gebeuren. Blijkbaar heeft het departement daaruit onvoldoende lering getrokken. Volgens Grapperhaus is er wel van de eerdere storing geleerd, maar misten mensen op zijn departement vorig jaar ’de alertheid en bekendheid met de regels’.

Sterfgevallen

Over de exacte gevolgen kunnen de inspecties niet veel zeggen. Tijdens de storing overleden drie mensen, maar er is niet te zeggen dat zij overleden zijn door vertraging omdat de alarmlijn onbereikbaar was. „Of de vertraagde start van de zorgverlening van invloed is geweest, is niet vast te stellen. De betrokken ambulancediensten zeggen binnen de normtijd en conform protocollen te hebben kunnen handelen.” Wel blijkt uit de conclusies dat draaiboeken van zorgorganisaties geen rekening hielden met de onbereikbaarheid van 112.

De telefoniestoring werd veroorzaak door fouten in de software bij KPN. Om de chaos compleet te maken was er op dezelfde dag ook een storing bij NL-Alert. Die storing werd veroorzaakt door ‘een foutieve software-update’, er is geen relatie. Hierdoor kon KPN geen NL-Alertberichten via het 4G-netwerk versturen.

Toen er wel een landelijk NL-Alertbericht kon worden gestuurd, werd daar ’per abuis’ het tipnummer van De Telegraaf in vermeld in plaats van een nummer van bereikbare hulpdiensten, schrijven de inspecties. Ze raden aan om voortaan continu de bereikbaarheid te testen en afspraken voortaan wel na te leven.

