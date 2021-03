Kabinet probeert perspectief te bieden op persconferentie

Veel lekte al uit, nadat er afgelopen weekend in het Catshuis en maandag op het ministerie van Algemene Zaken werd overlegd over de maatregelen. De avondklok wordt verlengd tot en met 30 maart. Ook de andere coronamaatregelen blijven gelden tot in ieder geval het eind van deze maand.

Er komen een paar kleine versoepelingen, bijvoorbeeld voor de detailhandel. In plaats van twee klanten per verdieping wordt het aantal vierkante meters de norm. Eerder werd ook al duidelijk dat het kabinet zwemles weer mogelijk wil maken voor kinderen. Daarnaast mogen ook volwassenen weer buitensporten met maximaal vier personen. Verpleeghuisbewoners mogen straks niet één maar twee bezoekers per dag ontvangen.

Vakanties

Het demissionaire kabinet wil bovendien perspectief bieden voor de mei- en zomervakantie. Vermoedelijk gaan veel gebieden half april weer op ’geel’. Momenteel staat in het reisadvies van Buitenlandse Zaken de hele wereld nog op oranje, wat wil zeggen dat alleen noodzakelijke reizen een uitzondering op de regel vormen.

Het aantal besmettingen is nog te hoog om verder te versoepelen. Woensdag debatteert de Tweede Kamer met de betrokken bewindslieden over de coronamaatregelen.