Rutte: 'Lockdown houden we niet nog vier maanden vol, maar kantelpunt nadert'

Voor de detailhandel komt er een ’correctie’, zoals de premier het noemt. In plaats van twee klanten per verdieping wordt het aantal vierkante meters de norm. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen. „Met een maximum van vijftig mensen in de hele winkel”, zei Rutte. De premier wil rond Pasen nieuwe stappen aankondigen, onder andere voor horeca. Op 23 maart komt er een nieuw reisadvies voor mei. „Hopelijk ook voor zomervakantie”, vertelde Rutte.

Terrassen mogen rond Pasen weer open, mits de coronacijfers het toelaten. Dat zei demissionair minister De Jonge. Wel komt er in dat geval een maximaal aantal gasten aan tafel en op het terras. Voor het zover is, moet de druk op de ziekenhuizen eerst wel afnemen en moet het virus zich minder snel verspreiden.

Premier Rutte vraagt vooral geduld. „Het kantelpunt nadert dat het vaccin de overhand krijgt ten opzichte van het virus.” Rutte zegt ’bewust risico’s’ te willen nemen, al betekent dat niet dat er nu nieuwe grote versoepelingen worden aangekondigd. „We houden de lockdown op deze manier niet nog vier maanden vol.” Toch waarschuwt hij dat echt grote stappen nog niet kunnen worden gezet. Het is niet mogelijk tot 16 maart nieuwe versoepelingen aan te kondigen, zei Rutte. „Alleen wat correcties.”

Kleine stappen

Tot aan de zomer zullen er slechts kleine stappen worden gezet, viel op te maken uit de woorden van de demissionair premier. „Als iedereen in de zomer een keer in gevaccineerd is dat het moment waarop we weer grote stappen kunnen zetten naar de normale wereld. Je kunt zeggen, dat is al over vier maanden. Maar het is ook pas over vier maanden.”

Rutte zei niet te kunnen voorspellen wanneer de avondklok verdwijnt. „Daar willen we nog altijd graag vanaf, maar het is nu niet verstandig.” Hij ontkent dat andere versoepelingen nu voor gaan. „Dit zijn correcties.” De komende dagen kijkt het kabinet opnieuw of de economische steunpakketten nog wel genoeg zijn om ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden.

Maatregelen zijn nog hard nodig, vertelde coronaminister De Jonge. „De komende tijd moeten we het nog van maatregelen is om het virus eronder te houden. Laten we in het zicht van de haven geen domme dingen doen.” De piek van de derde komt nog, waarschuwde hij. Als de slechtste scenario's uitkomen, dan liggen de ziekenhuizen over een maand even vol als vorig jaar, zei De Jonge.

Veel lekte al uit, nadat er afgelopen weekend in het Catshuis en maandag op het ministerie van Algemene Zaken werd overlegd over de maatregelen. De avondklok wordt verlengd tot en met 30 maart. Ook de andere coronamaatregelen blijven gelden tot in ieder geval het eind van deze maand. Eerder werd ook al duidelijk dat het kabinet zwemles weer mogelijk wil maken voor kinderen.

Vakanties

Het demissionaire kabinet wil bovendien perspectief bieden voor de mei- en zomervakantie. Vermoedelijk gaan veel gebieden half april weer op ’geel’. Momenteel staat in het reisadvies van Buitenlandse Zaken de hele wereld nog op oranje, wat wil zeggen dat alleen noodzakelijke reizen een uitzondering op de regel vormen. Volgens Rutte snakt iedereen ernaar om er weer even tussenuit te kunnen. „Laten we hopen dat er dan ook op dit punt iets meer kan.”

Het aantal besmettingen is nog te hoog om verder te versoepelen. Woensdag debatteert de Tweede Kamer met de betrokken bewindslieden over de coronamaatregelen.