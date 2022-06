Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe foto’s stokoude bankrovers: wordt Alcatraz-mysterie eindelijk ontrafeld?

Het is nog altijd een raadsel waar Clarence Anglin, John William Anglin, en Frank Lee zijn gebleven en de FBI legt zich er maar niet bij neer. Ⓒ Bettmann Archive

San Francisco (Californië) - Ze ontsnapten ruim zestig jaar geleden uit de beruchte Alcatraz-gevangenis en staan nu weer midden in de spotlights: er zijn nieuwe foto’s verspreid van de bankrovers Frank Morris en de broers John en Clarence Anglin. Als ze nog leven, zijn ze inmiddels in de negentig. Hun portretten, door de US Marshals in Californië verspreid, zijn technisch bewerkt en gecorrigeerd op leeftijd, zodat Amerikanen de stokoude verdachten vandaag de dag nog moeten kunnen herkennen.