Vulkaan spuwt as kilometers de lucht in op Java

Nederlandse ’compleet ingesneeuwd’ bij Madrid: ’Dit heb ik nog nooit gezien’

Het sneeuwt al anderhalve dag onafgebroken in Madrid en het blijft maar sneeuwen. De sneeuw is inmiddels op veel plaatsen veertig centimeter hoog. Het noodweer in Spanje heeft inmiddels aan vier mensen het leven gekost: twee door de sneeuw in Madrid en twee door heftige regenval in de buurt van Mala...