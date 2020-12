Ook Marokko sluit vrede met Israël

De drie hoofdrolspelers: de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de Amerikaanse president Donald Trump en de Marokkaanse koning Mohammed VI. Ⓒ AFP

TEL AVIV - Marokko knoopt als vierde Arabische land in korte tijd betrekkingen aan met Israël. In ruil daarvoor erkennen de Verenigde Staten de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara, een betwist gebied dat Marokko sinds 1975 grotendeels bezet.