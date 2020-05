Halsema: ’Leg regie versoepeling ook bij burger’

Daarbij moet er ook ruimte zijn voor plaatselijke experimenten om de samenleving enigszins ’normaal’ te laten functioneren, zo benadrukte ze. „Het kan niet zo zijn dat het virus op lange termijn bestreden wordt met repressie. We weten waarom we het doen, maar ik hoop wel dat we dit najaar de politie weer in kunnen zetten waarvoor het echt nodig is.” Het is tijd om over te gaan van ’binnen blijven’ naar ’afstand houden’, aldus Halsema.

In Amsterdam ziet ze ruimte voor bijvoorbeeld instellingen als het Rijksmuseum en Artis om - onder strikte voorwaarden - weer open te gaan. Daarbij kan worden gedacht aan openingstijden waarbij bepaalde leeftijdsgroepen voorrang krijgen, bijvoorbeeld tijdslots voor ouderen in het Rijks en juist voor jongeren in Artis. Overigens zonder daarbij anderen uit te sluiten, zoals in Spanje met dergelijke tijdslots wordt omgegaan.

Een goed voorbeeld van een veelbelovend experiment - waarvoor het kabinet ook ruimte moet bieden - vindt zij een initiatief van horecaondernemers op de hoofdstedelijke Nieuwmarkt. Die willen van het plein één groot terras maken met één uitgiftepunt voor drankjes, waarbij de ondernemers de omzet delen. Om daar ruimte voor te creëren, is het volgens Halsema belangrijk om bureaucratie te vermijden. „Daar moeten geen ingewikkelde vergunningen voor nodig zijn.” Zo wil ze ’de regie teruggeven’.