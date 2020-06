Beeld Piet Hein en kunstinstelling Witte de With beklad

Het standbeeld van Piet Hein is op meerdere plekken beklad. Ⓒ De Telegraaf

ROTTERDAM - Meerdere kunstwerken in Rotterdam zijn donderdagnacht beklad. Onder meer het standbeeld van Piet Hein in het Rotterdamse Delfshaven en het Witte de With Center for Contemporary Art werden besmeurd. En passant zou ook het standbeeld van Pim Fortuyn wéér beklad zijn.