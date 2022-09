Meloni gunt rivaal geen podium

Premium Columns

De stad Monza draagt Berlusconi (86) op handen

Fratelli d’Italia-lijsttrekker Giorgia Meloni is niet de enige die blij is met de uitslag van de Italiaanse parlementsverkiezingen. Er is ook een oude bekende die de laatste tijd opvallend stralend om zich heen kijkt. Dat is niemand minder dan haar beoogde coalitiegenoot Silvio Berlusconi.