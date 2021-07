LIVE | Nederland vanaf maandag hoog-risicogebied voor Curaçao

18.30 - Nederland vanaf maandag hoog-risicogebied voor Curaçao

Nederland geldt vanaf maandag 19 juli als hoog-risicogebied voor Curaçao. Dat betekent dat alle passagiers voor hun vlucht naar Curaçao een PCR-test moeten doen. Alleen met een negatieve uitslag worden reizigers toegelaten. Dat geldt ook voor mensen die al twee keer zijn gevaccineerd. Daarnaast is het na drie dagen verplicht om een antigeentest af te nemen. Bezoekers die positief zijn, moeten tien dagen in isolatie.

Op dit moment is de Delta-variant nog niet op Curaçao aangetroffen. Maar volgens de regering kan ervan uit worden gegaan dat de variant al op het eiland is. Curaçao kende in de afgelopen week een snelle stijging van het aantal besmettingen. Op 7 juli waren twintig mensen besmet, op 14 juli was dat gestegen naar 102.

De regering heeft bekendgemaakt dat evenementen voorlopig mogen doorgaan, dat betekent onder meer dat de beachclubs niet worden gesloten. Wel zullen er meer controles worden uitgevoerd bij uitgaansgelegenheden. Verder benadrukte minister van Gezondheid Dorothy Pietersz-Janga dat mensen een mondkapje moeten dragen bij het bezoeken van winkels en in de openbare ruimte.

Pietersz-Janga ligt momenteel onder vuur omdat ze niet wil aangeven of ze zich heeft laten vaccineren. Volgens veel mensen geeft ze daarmee een verkeerd signaal af in de bestrijding van het coronavirus op het eiland. Tijdens de persconferentie van afgelopen donderdag benadrukte de minister dat vaccinatie niet verplicht is en dat de beslissing van elke burger moet worden gerespecteerd. Ook hoeven mensen volgens haar als ze dat niet willen, geen antwoord te geven op de vraag of ze zijn gevaccineerd. Dat geldt, aldus Pietersz-Janga, ook voor haar als minister.

17.40 - Balearen melden fors meer nieuwe coronabesmettingen

De Spaanse eilandengroep Balearen heeft over de afgelopen 24 uur 795 coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 115 meer dan een dag eerder, aldus de autoriteiten tegen het Spaanse persbureau Europa Press. Het grootste deel van de nieuwe besmettingen is op Mallorca geconstateerd.

De gezondheidsautoriteiten meldden dat er ongeveer drie weken geleden dagelijks tussen de 20 en 40 nieuwe besmettingen op de eilandengroep werden geregistreerd. Nu zijn het er elke dag honderden.

Net als in de rest van Spanje zijn het op de Balearen vooral jonge mensen die besmet raken met het coronavirus. Vaak hebben ze milde klachten. In totaal liggen er op de Balearen 26 mensen op de intensive cares.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte donderdag bekend dat het reisadvies voor de Canarische eilanden en de Balearen vrijdag van geel naar oranje gaat vanwege het oplopen van het aantal besmettingen.

Reisorganisatie TUI liet weten tot en met 13 augustus niet naar de Balearen en de Canarische eilanden te vliegen. De reisorganisator verwacht niet dat het reisadvies binnen deze periode alweer geel zal zijn.

17.25 - Test- en priklocatie in Maastricht is dicht vanwege hoogwater

De test- en vaccinatielocatie bij het MECC in Maastricht is donderdag gesloten wegens de wateroverlast. Ook vrijdag blijft de ruimte dicht, alle afspraken zijn geannuleerd, laat de GGD Zuid-Limburg weten. Het is nog niet duidelijk of de locatie op zaterdag weer open kan gaan.

De GGD neemt contact op met mensen die een afspraak hadden om te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Mensen die zich wilden laten testen, kunnen zelf bellen om een nieuwe afspraak te maken.

De overige teststraten en prikplekken in het zuiden van Limburg blijven open en zijn bereikbaar.

12.05 - Bijna 1100 coronabesmettingen op Utrechts festival Verknipt

Nog eens 29 bezoekers van het tweedaagse festival Verknipt in Utrecht blijken besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Dat laat de GGD regio Utrecht weten. Er zijn nu 1081 festivalgangers positief getest. Het evenement, dat op 3 en 4 juli plaatsvond, trok ongeveer 20.000 bezoekers.

Wel wordt benadrukt dat het steeds moeilijker wordt om te bepalen wie er op het festival zijn besmet. Door het grote aantal besmettingen in het land zitten veel GGD’en „in een andere fase van het bron- en contactonderzoek”, aldus de woordvoerder van de GGD Utrecht.

Op de eerste dag van het dancefeest raakten volgens de meest recente cijfers van de GGD minimaal 515 festivalgangers besmet, op de tweede dag 566. Die teller stond dinsdag nog op respectievelijk 448 en 516 gevallen. Volgens de GGD kunnen de aantallen de komende dagen nog verder stijgen.

Hoe de uitbraak rond Verknipt in Utrecht kan worden verklaard, is nog onduidelijk. Bezoekers van het festival moesten via de CoronaCheck-app aantonen dat ze negatief waren getest, gevaccineerd of hersteld van een eerdere coronabesmetting. Verknipt was het eerste festival van het seizoen in Utrecht en vond plaats in de open lucht.

De organisatie van het festival is geschrokken van het aantal besmettingen onder de bezoekers. Volgens de organisatie is tot het laatste moment „op detailniveau” gesproken met de gemeente Utrecht over de vergunning en alle coronamaatregelen. Ook verwijst ze naar de GGD, die aangeeft dat het moeilijk vast te stellen is of de festivalgangers allemaal in Utrecht besmet zijn geraakt. „Dat alles sterkt ons in de gedachte dat we het goed hebben gedaan, maar dat maakt het aantal besmettingen niet minder zuur.”

12.00 - Afspraak voor Pfizer na AstraZeneca vanaf vrijdag in estafette

Mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren en na een eerste prik met AstraZeneca het coronavaccin BioNTech/Pfizer willen krijgen, kunnen hiervoor vanaf vrijdag een afspraak maken bij de GGD. In de dagen daarna kunnen mensen uit opvolgende geboortejaren een afspraak inplannen, maakte het RIVM bekend.

Zaterdag zijn dus mensen uit 1957 aan de beurt, maandag 1958, dinsdag 1959, woensdag 1960 en vanaf volgende week donderdag iedereen die ouder is dan 18 jaar.

De Gezondheidsraad gaf onlangs groen licht om deze vaccins te combineren. Uit onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede prik met BioNTech/Pfizer net zo goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin.

11.00 - In Griekenland hoeven toeristen niet in quarantaine

Al kleurt Nederland vandaag rood op de Europese coronakaart, Griekenland zal geen extra eisen stellen aan Nederlandse vakantiegangers. Dat meldt het AD op basis van een exclusief interview met de Griekse minister van Toerisme, Harris Theocharis.

„Nederlanders hoeven niet te vrezen dat zij hier in quarantaine moeten. Dat is niet aan de orde”, klinkt het. Doordat het aantal besmettingen explosief stijgt, dreigt Nederland vanaf vandaag weer rood te kleuren op de kaart van het Europese RIVM, het EDCD.

Landen kunnen dan besluiten om meer voorwaarden te stellen aan vakantiegangers, denk aan een quarantaineperiode van vijf of tien dagen na aankomst.

10.50 - Twee teststraten in regio Rotterdam dicht om grote aantal tests

Veel mensen willen zich laten testen op het coronavirus en daarom heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond besloten om twee testlocaties voorlopig te sluiten. De testers gaan aan de slag op grotere locaties „zodat we meer mensen kunnen testen”, verklaart de gezondheidsdienst.

Het gaat om de testlocaties in Maassluis en Hoek van Holland. Die blijven in elk geval tot 1 augustus dicht. De Rotterdamse GGD spreekt van een „enorme testvraag” in de regio.

10.25 - China wil ongevaccineerde inwoners verbannen uit publieke ruimtes

Miljoenen Chinezen kunnen mogelijk binnenkort niet meer naar publieke ruimtes als scholen, ziekenhuizen of winkelcentra omdat zij zich nog niet hebben laten vaccineren tegen het coronavirus. Meerdere steden overwegen dergelijke maatregelen door te voeren. Met de zware maatregel hopen overheden het virus onder controle te houden, terwijl de deltavariant zich door Azië verspreidt.

In de stad Chuxiong moet iedereen van 18 jaar of ouder minstens één inenting hebben gehad voor 23 juli. Iedereen die dat niet doet, wordt verbannen uit publieke plekken. Een maand later zijn twee doseringen verplicht. In de regio Tianhe krijgen ambtenaren geen salaris meer als ze voor 20 juli nog niet gevaccineerd zijn.

Veel Chinese steden willen 70 tot 80 procent van de inwoners ingeënt hebben in september. Dat is meer dan het landelijke doel. De Chinese regering wil aan het einde van het jaar 64 procent van de totale bevolking ingeënt hebben.

China begon eind 2020 met vaccineren, maar de campagne verloopt traag. Dit komt onder meer door het succes met het terugdringen van uitbraken in het land, evenals een wantrouwen tegen het vaccin zelf. Inmiddels zouden 1,4 miljard doseringen zijn toegediend.

9.59 - Australische staat Victoria in lockdown

De Australische deelstaat Victoria gaat vijf dagen in lockdown. De autoriteiten hopen zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Je krijgt maar één kans om er hard en snel in te gaan”, zei deelstaatpremier Daniel Andrews volgens omroep ABC. „Als je wacht, als je aarzelt of als je twijfelt zal je altijd terugkijken en wensen dat je meer had gedaan op een eerder punt.”

In de deelstaat bevinden zich grote steden als Melbourne. Er wonen ruim 6 miljoen mensen. Die moeten straks weer thuis blijven, tenzij ze een geldige reden hebben om hun huis te verlaten. Inwoners mogen bijvoorbeeld nog wel de deur uit om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus of als ze een essentieel beroep hebben.

De lockdown gaat om middernacht in. Dat betekent dat dan ongeveer de helft van de 25 miljoen Australiërs in lockdown zit. Ook in miljoenenstad Sydney in de deelstaat New South Wales zijn dergelijke maatregelen van kracht. Daar proberen de autoriteiten een uitbraak van de besmettelijke Delta-variant onder controle te krijgen.

De uitbraak in Victoria wordt gelinkt aan een groep verhuizers uit Sydney. Die leverden meubels af in de stad Hume, ten noorden van Melbourne. Sindsdien zijn in de deelstaat achttien besmettingen gemeld. De verhuizers stellen zich volgens de autoriteiten niet erg behulpzaam op. Zo verloopt de medewerking met contactonderzoekers erg moeizaam en zou inmiddels ook duidelijk zijn dat ze zich niet aan coronaregels hebben gehouden.

Australië hield het coronavirus vorig jaar nog grotendeels buiten de deur door de grenzen dicht te gooien. Het land heeft sinds het begin van de pandemie ruim 31.000 coronabesmettingen gemeld en minder dan 1000 sterfgevallen. Het vaccineren verloopt echter moeizaam en daardoor is het land kwetsbaar nu de Delta-variant om zich heen grijpt.

08.00 - ’Prestigeproject ademtest corona loopt uit op fiasco’

De corona-ademtestapparaten die in tientallen GGD-teststraten door heel Nederland zouden komen, werken in de praktijk niet naar behoren. De resultaten zijn zelfs zo slecht, dat de GGD’s weigeren de ademtests in gebruik te nemen, blijkt volgens de Volkskrant uit gesprekken met betrokkenen en documenten die in handen van de krant zijn.

„Wij constateren dat de huidige werking van het systeem afwijkt van onze aannames over het systeem bij de start”, schrijft koepelorganisatie GGD GHOR in een brief aan het ministerie. Volgens de koepel blijven de resultaten „ver achter” bij het gewenste resultaat. Ook na „vele verbeterstappen” lukt het maar niet om bruikbare resultaten uit de test te krijgen.

De blaastest van het Leidse bedrijf Breathomix zou een pijler worden onder het Nederlandse testbeleid. „Dit is een prachtige Nederlandse innovatie, waar heel de wereld jaloers op is”, zei minister Hugo de Jonge in februari nog in de Tweede Kamer. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 1800 apparaten besteld, ter waarde van miljoenen tot tientallen miljoenen euro’s. De meeste daarvan staan nu ongebruikt in de opslag.

6.35 - Zorgen op Curaçao om stijging coronabesmettingen

Voor het eerst in meer dan twee maanden kent Curaçao weer meer dan honderd coronabesmettingen. Volgens cijfers van de Curaçaose overheid waren afgelopen woensdag 102 mensen besmet met het coronavirus. Twee maanden lang, sinds 12 mei, bleef het aantal besmettingen onder de honderd op het eiland, met als laagste punt 18 mensen op 5 juni.

Op het eiland nemen de zorgen toe nu het aantal besmettingen in een week tijd flink is toegenomen. Op 7 juli ging het nog om twintig mensen die op dat moment besmet waren. Tot nu toe hebben meer dan 90.000 mensen (op een aantal van 106.000 volwassenen) zich minstens één keer laten vaccineren.

In april van dit jaar was er een enorme grote stijging van coronabesmettingen op Curaçao en werd het CMC-ziekenhuis op het eiland overstroomd met mensen die moesten worden opgenomen. Bijna de helft van alle ziekenhuisbedden werd op een gegeven moment gebruikt voor patiënten met corona, waaronder een aanzienlijk deel op de intensive care. Uit Nederland kwamen tientallen artsen en verpleegkundigen om het ziekenhuis te helpen.

Na enkele weken daalde het aantal besmettingen weer flink, mede vanwege de toegenomen vaccinatiebereidheid. Met de snelle stijging van afgelopen week zijn de zorgen echter weer toegenomen. De overheid zal naar verwachting snel nieuwe maatregelen aankondigen om een verdere toename van het aantal besmettingen tegen te houden.

6.30 - Coronacrisis zorgt voor grote terugval ’gewone’ kindervaccinaties

De coronapandemie heeft wereldwijd gezorgd voor een „dramatische” terugval in het aantal kinderen dat kon worden gevaccineerd tegen ziektes als mazelen, difterie en kinkhoest. Ongeveer 23 miljoen kinderen misten belangrijke vaccinaties, aanzienlijk meer dan in 2019, melden UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Afgelopen jaar kregen 17 miljoen kinderen zelfs geen enkele vaccinatie. Veel van hen leven in conflictgebieden, afgelegen regio’s of in sloppenwijken waar toegang tot gezondheidszorg sowieso al beperkt is. De coronacrisis heeft dat versterkt, vooral in Zuidoost-Azië en in landen ten oosten van de Middellandse Zee. Het vaccinatiepeil is daarmee terug op het niveau van twaalf jaar geleden, aldus kinderwelzijnsorganisatie UNICEF.

Directeur van UNICEF Nederland Suzanne Laszlo spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. „Minder vaccineren betekent dat meer kinderen ziektes kunnen krijgen die voorkomen kunnen worden, zoals polio, mazelen en tetanus.” Volgens WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus zijn uitbraken van deze ziekten een ramp voor de zorgstelsels in landen die ook al strijden tegen corona. „Het is urgenter dan ooit om te investeren in vaccinaties voor kinderen en ervoor te zorgen dat elk kind wordt bereikt.”