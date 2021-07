LIVE | ’Prestigeproject ademtest corona loopt uit op fiasco’

De corona-ademtestapparaten die in tientallen GGD-teststraten door heel Nederland zouden komen, werken in de praktijk niet naar behoren. De resultaten zijn zelfs zo slecht, dat de GGD’s weigeren de ademtests in gebruik te nemen, blijkt volgens de Volkskrant uit gesprekken met betrokkenen en documenten die in handen van de krant zijn.

„Wij constateren dat de huidige werking van het systeem afwijkt van onze aannames over het systeem bij de start”, schrijft koepelorganisatie GGD GHOR in een brief aan het ministerie. Volgens de koepel blijven de resultaten „ver achter” bij het gewenste resultaat. Ook na „vele verbeterstappen” lukt het maar niet om bruikbare resultaten uit de test te krijgen.

De blaastest van het Leidse bedrijf Breathomix zou een pijler worden onder het Nederlandse testbeleid. „Dit is een prachtige Nederlandse innovatie, waar heel de wereld jaloers op is”, zei minister Hugo de Jonge in februari nog in de Tweede Kamer. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 1800 apparaten besteld, ter waarde van miljoenen tot tientallen miljoenen euro’s. De meeste daarvan staan nu ongebruikt in de opslag.

6.35 - Zorgen op Curaçao om stijging coronabesmettingen

Voor het eerst in meer dan twee maanden kent Curaçao weer meer dan honderd coronabesmettingen. Volgens cijfers van de Curaçaose overheid waren afgelopen woensdag 102 mensen besmet met het coronavirus. Twee maanden lang, sinds 12 mei, bleef het aantal besmettingen onder de honderd op het eiland, met als laagste punt 18 mensen op 5 juni.

Op het eiland nemen de zorgen toe nu het aantal besmettingen in een week tijd flink is toegenomen. Op 7 juli ging het nog om twintig mensen die op dat moment besmet waren. Tot nu toe hebben meer dan 90.000 mensen (op een aantal van 106.000 volwassenen) zich minstens één keer laten vaccineren.

In april van dit jaar was er een enorme grote stijging van coronabesmettingen op Curaçao en werd het CMC-ziekenhuis op het eiland overstroomd met mensen die moesten worden opgenomen. Bijna de helft van alle ziekenhuisbedden werd op een gegeven moment gebruikt voor patiënten met corona, waaronder een aanzienlijk deel op de intensive care. Uit Nederland kwamen tientallen artsen en verpleegkundigen om het ziekenhuis te helpen.

Na enkele weken daalde het aantal besmettingen weer flink, mede vanwege de toegenomen vaccinatiebereidheid. Met de snelle stijging van afgelopen week zijn de zorgen echter weer toegenomen. De overheid zal naar verwachting snel nieuwe maatregelen aankondigen om een verdere toename van het aantal besmettingen tegen te houden.

6.30 - Coronacrisis zorgt voor grote terugval ’gewone’ kindervaccinaties

De coronapandemie heeft wereldwijd gezorgd voor een „dramatische” terugval in het aantal kinderen dat kon worden gevaccineerd tegen ziektes als mazelen, difterie en kinkhoest. Ongeveer 23 miljoen kinderen misten belangrijke vaccinaties, aanzienlijk meer dan in 2019, melden UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Afgelopen jaar kregen 17 miljoen kinderen zelfs geen enkele vaccinatie. Veel van hen leven in conflictgebieden, afgelegen regio’s of in sloppenwijken waar toegang tot gezondheidszorg sowieso al beperkt is. De coronacrisis heeft dat versterkt, vooral in Zuidoost-Azië en in landen ten oosten van de Middellandse Zee. Het vaccinatiepeil is daarmee terug op het niveau van twaalf jaar geleden, aldus kinderwelzijnsorganisatie UNICEF.

Directeur van UNICEF Nederland Suzanne Laszlo spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. „Minder vaccineren betekent dat meer kinderen ziektes kunnen krijgen die voorkomen kunnen worden, zoals polio, mazelen en tetanus.” Volgens WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus zijn uitbraken van deze ziekten een ramp voor de zorgstelsels in landen die ook al strijden tegen corona. „Het is urgenter dan ooit om te investeren in vaccinaties voor kinderen en ervoor te zorgen dat elk kind wordt bereikt.”