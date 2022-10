LIVE | Vriendin van op Mallorca omgekomen Carlo Heuvelman: ’Word steeds opnieuw misselijk’

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Hij overleed vier dagen later aan zijn verwondingen. Aan het fatale uitgaansgeweld ging een vechtpartij bij café De Zaak aan dezelfde boulevard vooraf, met slachtoffers uit een andere groep.

Vriendin

De vriendin van Heuvelman spreekt donderdag als eerste. „Het is vandaag 452 dagen dat Carlo overleed. De liefde van mijn leven. Mijn maatje, mijn steunpilaar bij wie ik me zo veilig voelde. Ik word steeds opnieuw misselijk van het feit dat er mensen zijn die dit op hun geweten hebben en niks zeggen.”

Op de vraag hoe het met haar gaat zegt ze niet hoe ze zich echt voelt. „Ik zeg, ja prima hoor. Hoe gaat het met jou?” Maar haar werkelijkheid is dat ze ’s avonds geregeld huilend bij het graf van haar geliefde zit, zegt Lisa.

Ouders

De ouders van Heuvelman, die de zittingen doorgaans via een videoverbinding volgen, reageerden eerder teleurgesteld op de ontkennende verklaringen die de negen Hilversumse verdachten van 19 en 20 jaar oud tot nu toe hebben afgelegd. Na de vriendin van Heuvelman, neemt de moeder als eerste het woord.

„Hey mam, ik ga volgende week op vakantie”, zei Carlo tegen zijn moeder. Hij zou „lekker met een paar vrienden gaan zonnen, ontspannen, beetje kaarten.” Een dag voor zijn vertrek kwam hij nog even afscheid nemen. Ze gaf hem een dikke knuffel, zei dat ze van hem hield. Niet wetende dat het de laatste keer zou zijn. Twee dagen later maakte haar man haar wakker. Er was iets ergs gebeurd met Carlo en hij lag in Mallorca op de IC. „Je wenst je ergste vijand niet toe wat er toen door me heenging.”

Op 18 juli was ze ’s morgens bij Carlo. „Ik wist dat ik hem kwijt was, nog voordat ik het gezicht van de dokter zag. En toen werd het werkelijkheid. Carlo was hersendood. Toen heb ik wel geschreeuwd. Heel lang en heel hard.”

De vader vertelt hoe ze opeens een beslissing moesten nemen over orgaandonatie. „Wat doet het met je als je hoort dat de daders je zoon opzettelijk tegen het hoofd hebben getrapt? Wat doet het met je als je tot op de dag van vandaag het gemis voelt. Wat doet het met je als je hoort dat er zoveel mensen aanwezig waren, maar dat niemand zich herinnert wat er met Carlo is gebeurd?”

’Niet eerlijk vertellen’

Geen van de drie hoofdverdachten en zes medeverdachten zegt Heuvelman te hebben gezien of aangeraakt. „Mijn cliënten hebben vanaf het begin af aan gezegd dat ze de waarheid willen horen”, zegt advocaat Edwin Bosch, de advocaat van de nabestaanden. „Het probleem van begin af aan is dat de verdachten niet eerlijk vertellen wat ze hebben gezien. Ze zeggen allemaal ’we geven openheid van zaken’ en ’oh wat is het erg voor de nabestaanden’. Maar op het moment dat het spannend wordt en het om Carlo gaat, heeft niemand iets gezien of iets gedaan met Carlo. En dat kan gewoon niet, omdat ze zelf zeggen dat ze de enige groep zijn die daar aanwezig was.”

Het Openbaar Ministerie komt maandag met de strafeisen.