Vriendin van op Mallorca omgekomen Carlo Heuvelman: ’Word steeds opnieuw misselijk’

Terwijl hij dat zei hield de moeder van Carlo Heuvelman de blik strak gericht op de publieke tribune waar de ouders van de negen verdachten de zaak volgen. Niemand stond op.

De ouders zwaaiden hun zoon op een maandag uit met een dikke knuffel en een hartelijk ,,veel plezier!” toen hij op weg ging naar Mallorca met een groep vrienden. Op woensdag werd ze door haar man wakker gemaakt met vreselijk nieuws, vertelde Carlo’s moeder aan de rechtbank.

,,Er was iets ergs gebeurd met Carlo en hij lag op de intensive care op Mallorca. Het gesprek met de arts zal ik nooit vergeten. Hij drukte een en al verslagenheid uit. Ik wist dat het heel erg was. Ik had geen hoop. Ik wist dat ik hem zou verliezen. Ik wilde het liefst in foetushouding op de grond gaan liggen en schreeuwen.” Ze noemde de dag waarop Carlo werd geboren de mooiste van haar leven.

Voor Carlo’s vriendin Lisa lijkt het leven te zijn gestopt sinds die fatale dag in juli 2021 waarop ze de liefde van haar leven verloor. ,,Het is vandaag 452 dagen sinds hij overleed. Mijn maatje, mijn steunpilaar.”

Geregeld huilend bij zijn graf

Op het oog heeft ze haar leven weer opgepakt, vertelde Lisa aan de rechtbank. ,,Ik sta op, ga naar mijn werk. En als mensen vragen hoe het met me gaat, zeg ik: ‘Prima hoor, hoe gaat het met jou?’” Maar ’s avonds komen de tranen en voelt ze zich eenzaam, zei Lisa. Ze zit geregeld huilend bij zijn graf en vraagt zich af waar Carlo is.

Lisa schetste die donkere dagen voordat Carlo na een korte stabiele periode toch overleed. Ze vroeg zich af of hij nog zou herstellen. ,,Zou hij mij nog herkennen? Zou hij zelf verder willen leven als er sprake zou zijn van ernstig letsel?”

Misselijk

Ze heeft het gevoel dat Carlo zelf besloot om uit het leven te stappen omdat hij zijn familie niet met een onmogelijke beslissing wilde opzadelen. ,,Ik word steeds opnieuw misselijk van het feit dat er mensen zijn die dit op hun geweten hebben en niks zeggen.”

Dat voelen ook Carlo’s ouders zo. De moeder: ,,Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Wat? Hij is doodgeschopt. Ik hoop ooit antwoord te krijgen en hoop dat jullie ooit het lef hebben om te vertellen wat er is gebeurd. Mijn zoon ligt in een graf. Onder de grond.”

Wat Carlo’s vader betreft is zijn dood het gevolg van ,,een moedwillige daad van zinloos geweld. Wat doet het met je als je hoort dat er zoveel mensen aanwezig waren, maar dat niemand zich herinnert wat er met Carlo is gebeurd? Dat is bizar en onbegrijpelijk. Wij moeten het verlies dragen tot onze dood. Wij hebben levenslang.” Hij zei te hopen op een hoge straf ,,voor deze lage misdaad.”

’Horrorscenario’

Javier Groot, die zelf op een paar meter afstand van Carlo Heuvelman tegen de grond werd geslagen en geschopt, vertelde de rechtbank via zijn advocate Laura ter Steeg hoe hun leuke vakantie veranderde ,,in een horrorscenario.” De vriendengroep hoopt op Mallorca de batterij weer op te laden na een zware periode.

,,Alles liep op rolletjes en we hadden schik. We maakten ons op voor een gezellige avond. Die avond werden we getekend voor het leven met een trauma als gevolg. Een vriend van wie de ogen voor altijd dicht zullen blijven, waar ik de mijne heb mogen openen.”

Javier betichtte hoofdverdachte Sanil B. van leugens. In een interview zei de vader van Sanil B. dat zijn zoon ,,nooit zoiets zou doen.” Tege zijn vader zei Sanil B.: ,,Papa, ik heb nog nooit iemand op of tegen zijn hoofd geschopt.” Javier: ,,Nou, de beelden spreken voor zich. Leugens.”

Voor Timo van Kersbergen staat vast dat de verdachten ,,dondersgoed weten wie het zijn geweest. Ik hoop dat jullie jezelf nooit meer recht in de spiegel aan kunnen kijken en dat de waarheid boven tafel komt.”

Angst en pijn sinds het verlies

De vrienden van Carlo Heuvelman kampen nog steeds met angst en de pijn van het verlies van hun vriend. Patrick van Leeuwen: ,,Ik durf niet uit te gaan, en als ik wel ga, keer ik angstig, zwetend en trillend terug naar huis.” En ook Ruben Kraaijenbrink schetste hoe kleine dingen in het leven, zoals boodschappen doen of een rondje wandelen, opeens enorm moeilijk bleken. ,,Ik was bang om me in grote groepen te begeven, op plekken waar ik het overzicht niet had.”

Een vriend van Bram die tijdens de eerste vechtpartij bij café De Zaak tegen de grond werd geslagen, vertelde via zijn advocate Petra Breukink, hoe hij pas enkele dagen voor de rechtszaak de beelden zag waarop Bram liggend op de grond steeds weer werd geschopt. ,,Het had ook Bram kunnen zijn. We volgen de rechtszaak in dezelfde zaal als de vrienden van Carlo. Zij waren niet meer compleet. Wij wel. Het had makkelijk andersom kunnen zijn.”

Het Openbaar Ministerie komt maandag met de strafeisen tegen de negen verdachten in de Mallorcazaak.