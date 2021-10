Zedendelinquent komt vrij en slaat opnieuw toe: vrouw verkracht in Aken

Dat melden Duitse media en de politie. De getuige zag in de vroege dinsdagochtend op straat hoe een vrouw seksueel geïntimideerd werd. De politie wist daarop de verdachte snel aan te houden. Volgens de Aachener Zeitung was de vrouw voorafgaande aan het incident in een pand aan de Klosterplatz verkracht. Dat is in het hart van Aken, tussen stadhuis en de Dom.

De verdachte nam deel aan een programma voor recidivisten. Er zou door deskundigen vast zijn gesteld dat hij een extreem hoog risico vormde. Door deelname aan het zogenoemde KURS-programma kon hij worden gevolgd.

Het rehabilitatieprogramma wordt als zeer succesvol gezien. Het terugvalpercentage is 3 procent tegen 20 procent voor zedendelinquenten die niet behandeld worden. Over de zaak wordt door justitie niets medegedeeld. Het onderzoek loopt nog.

De arrestatie roept herinneringen op aan 2013 toen ook veel ophef ontstond door zedendelinquenten. Vier vrijgelaten mannen pleegden in Stolberg, Eschweiler en Aken binnen enkele weken nieuwe delicten.