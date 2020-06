Schietpartij VS bij poging neerhalen standbeeld

De gewapende groep hoorde tot een burgermilitie die als burgerbescherming in de staat opereert. Het beeld van de Spaanse veroveraar uit de zestiende eeuw staat voor de deur van een museum in de Amerikaanse stad. Op beelden van het incident is te zien hoe een man in een worsteling is verwikkeld met demonstranten. Hij trekt een wapen en schiet vijf keer. Daarna blijft een gewonde op straat liggen.

Standbeelden van landveroveraars en voorstanders van slavernij uit het verleden staan in de hele wereld ter discussie door de demonstraties tegen politiegeweld en racisme. Actievoerders gingen en gaan wereldwijd de straat op na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in de Amerikaanse stad Minneapolis.