Zorgen om missende bonnetjes bij miljardenuitgaven

De Kamer is in het verantwoordingsdebat kritisch over het geld dat het kabinet tijdens de coronacrisis uitgaf, zonder dat duidelijk is of alle aangeschafte spullen ook echt zijn geleverd. „Te midden van een crisis is dat nog best verklaarbaar”, vergoelijkt VVD-Kamerlid Heinen. Maar: „Ik neem aan dat de minister van Financiën inmiddels een project heeft opgezet om dit alsnog te achterhalen. Het is een kwestie van zorginstellingen bellen en apparaten tellen.”

Volgens SP-Kamerlid Alkaya raakt het ook het functioneren van de Kamer: „Wat ik de regering kwalijk neem, is dat de boekhouding en de organisatie dusdanig niet op orde waren dat wij als volksvertegenwoordigers achteraf niet eens meer kunnen controleren of er te veel is gekocht en of er te veel is betaald, omdat er simpelweg geen bonnetjes of geen bewijs voor is.”

Meerdere partijen komen daarom met voorstellen om orde op zaken te stellen. D66-Kamerlid Sneller wil dat de ministeries van Volksgezondheid en Defensie, die de hardste tik op de vingers kregen van de Rekenkamer, komend jaar meermaals aan de Kamer rapporteren hoe het gaat met het oplossen van hun problemen. CDA-Kamerlid Van Dijk wil dat de afdelingen financieel beheer van alle ministeries onder de loep worden genomen.

De Kamer is ook kritisch over het oerwoud aan fiscale regelingen, waarvan in veel gevallen niet duidelijk of ze überhaupt werken. Meerdere partijen sluiten zich aan bij de kritiek van de Algemene Rekenkamer, die onderzoek deed naar alle belastingmaatregelen. „Telkens was de constatering dat de doelstellingen vaag zijn, de onderbouwing gebrekkig het resultaat onduidelijk en evaluaties zeldzaam”, was de harde conclusie.

„Dat is snoeihard”, zegt PvdD-Kamerlid Van Raan over het oordeel. En CU-Kamerlid Grinwis ziet dat dat bepaald niet voor het eerst is: „Al twintig jaar zijn het dezelfde conclusies van de Rekenkamer.”

Meerdere partijen opperen daarom woensdag, tijdens het debat over de financiële verantwoording van het demissionaire kabinet over 2020, om flink te snoeien in de fiscale regelingen, zoals de Rekenkamer ook voorstelt. PvdA-Kamerlid Nijboer voorziet ook een positief effect daarvan bij het op orde krijgen van de boekhouding: „Kan het snoeien in fiscale regelingen daarin niet helpen?”