Verdachte kofferbakmoord langer vast

Kenny B. (28) wordt verdacht van betrokkenheid bij de zeer gewelddadige dood van Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen in maart 2017. De boerenzoon en eigenaar van een klusbedrijf werd toen in de kofferbak van zijn eigen Mercedes dood aangetroffen. Er was gepoogd de wagen in het Stieltjeskanaal te duwen, maar de wagen bleef met de trekhaak hangen aan een stalen rand.

B., eveneens afkomstig uit Klazienaveen, was een bekende van ’Ralfie’ en zijn vriendengroep. Ze zagen elkaar, zo zeggen vrienden van de vermoorde Drent, af en toe op verjaardagen. De verdachte werkte bij een oud-ijzerboer. Op zijn Facebook-pagina postte hij tal van berichten en publicaties over de moord. De recherche heeft deze week verscheidene vrienden van Ralf opgeroepen om naar het politiebureau te komen voor getuigenverhoor, zo laat een van de vrienden van de doodgeslagen dertiger weten.

De ouders van Ralf Meinema reageerden verheugd op de aanhouding van de verdachte. Eerder dit jaar verhoogden ze het tipgeld van het Openbaar Ministerie naar 100.000 euro. Het motief voor de moord is nog volstrekt onduidelijk. Het slachtoffer had geen criminele antecedenten. Toch vermoedt de recherche dat hij om iets ter verantwoording is geroepen, waarna een confrontatie gruwelijk uit de hand is gelopen.

