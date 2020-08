Inbreker betrapt tijdens passen van gestolen schoenen

De Poeldijkseweg in Monster. Ⓒ Google Maps

Monster - Een inbreker is betrapt nadat hij net de uit een woning gestolen schoenen aan het passen was. De inbraak vond dinsdagochtend plaats in een woning aan de Poeldijkseweg in Monster. De politie kwam na de melding naar het huis en hoorde dat een laptop, gekoelde etenswaren, alcoholische drank en een paar nieuwe schoenen waren gestolen.