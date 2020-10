Hardhandige arrestatie boa’s op metrostation: ’Snappen dat beelden heftig zijn’

De video duurt slechts 17 seconden. Te zien is hoe vanuit een rijdende metro drie boa’s worden gefilmd die een jonge man inrekenen. De beelden werden, zonder verdere context, gedeeld door Twitterkanaal Wakker Geluid en zijn duizenden keren bekeken. Op de achtergrond is een krijsende vrouw te horen. Het is onduidelijk of zij een bekende van de man is. „Een persoon tegen drie? Ah!” roept ze in de coupé. Een van de veiligheidsmedewerkers houdt zijn armen strak om het hoofd van de verdachte geklemd.

De man zou zich agressief hebben opgesteld. ,,Hij verzette zich behoorlijk nadat hij er door onze boa’s mee werd geconfronteerd dat hij zich meerdere malen niet aan de coronaregels had gehouden”, zegt woordvoerder Rolf Harbers tegen het AD. „Als RET doen we dit ook liever niet, service met een glimlach is ons devies.”

Het filmpje lokt uiteenlopende reacties uit, van begrip voor de boa’s tot de frustratie onder sommige Nederlanders over de geldende coronaregels.

App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952