Peru heropent Machu Picchu na wekenlange sluiting

Machu Picchu geldt als de belangrijkste toeristische attractie van het land. De oude stad kan per trein worden bereikt of via een dagenlange bergwandeling. Door de politieke onrust kwamen de treinen eind vorig jaar stil te staan, met als gevolg honderden gestrande toeristen. De overheid besloot later uit voorzorg Machu Picchu te sluiten. De treindienst werd eerder deze maand al opgestart.

Onrust

De onrust is te herleiden naar president Pedro Castillo. Hij werd in december afgezet en opgepakt nadat hij had geprobeerd het parlement te ontbinden en per decreet te regeren, waarmee hij een afzettingsprocedure tegen hem wilde voorkomen. De politicus is opgevolgd door zijn vicepresident Dina Boluarte. Betogers eisen onder meer dat zij opstapt en willen ook dat Castillo wordt vrijgelaten.

Er vinden nog altijd protesten plaats. Het Peruaanse ministerie van Cultuur zegt dat de veiligheid van toeristen bij Machu Picchu en in de Incastad zelf kan worden gegarandeerd door een samenwerking tussen de autoriteiten.

Machu Picchu staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De stad werd in de vijftiende eeuw in het midden van een tropisch regenwoud gebouwd en bestaat uit ongeveer tweehonderd gebouwen. Jaarlijks komen honderdduizenden toeristen van over de hele wereld naar Peru om Machu Picchu te bekijken.