Wereldprimeur: KLM-vlucht op ’kunstkerosine’

Het nieuws is bekendgemaakt tijdens een internationale conferentie over duurzame luchtvaartbrandstoffen georganiseerd door VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in Den Haag.

De internationale primeur ademt Hollands glorie. Zo is de brandstof geproduceerd in het onderzoekscentrum van het Nederlands-Britse Shell in Amsterdam. De commerciële passagiersvlucht, waarbij 500 liter synthetische kerosine is bij gemengd, is uitgevoerd door KLM tussen Schiphol en Madrid.

Opschalen

De ’kunstkerosine’ is gemaakt van CO2, water en in Nederland opgewekte elektriciteit uit zon en wind. De vlucht is al eind vorige maand uitgevoerd, maar het nieuws is pas maandag bekendgemaakt. Dat het in theorie mogelijk is om synthetische kerosine te maken is al een tijdje bekend, maar dat de ontwikkelingen nu zo snel gaan komt als een verrassing.

Marjan van Loon, topvrouw van Shell Nederland, laat weten ’ontzettend trots’ te zijn: „Het is een belangrijke eerste stap. Samen met onze partners moeten we nu opschalen, versnellen en het commercieel haalbaar maken.” Shell is wereldwijd de belangrijkste leverancier van ’gewone’ kerosine. KLM-baas Pieter Elbers is in zijn nopjes: „Deze eerste vlucht laat zien dat het in de praktijk mogelijk is en we voorwaarts kunnen.”

Fabriek

Hoewel een deel van de Tweede Kamer ontevreden is over klimaatdoelen voor de luchtvaartsector, is Nederland in Europa koploper op het gebied van vergroening. In de Amsterdamse haven bouwen Port of Amsterdam, Schiphol, KLM en SkyNRG de eerste commerciële synthetische kerosinefabriek en in Delfzijl komt de eerste Europese fabriek voor biokerosine in samenwerking met het grootste familiebedrijf van Nederland: SHV.

Minister Van Nieuwenhuizen ziet in de ontwikkelingen ’een mooie stap in het nieuwe hoofdstuk van onze luchtvaart’. Nederland hoopt dat er in 2050 volledig met duurzame brandstof kan worden gevlogen.