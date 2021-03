Arrestatie na vondst verdacht object in residentie Elizabeth II

Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Na de vondst van een „verdacht object” in de officiële residentie van koningin Elizabeth II (94) in Schotland heeft de politie een man opgepakt. Een ploeg van de ontmijningsdienst rukte uit en beveiligde de omgeving, zo deelde de politie woensdag mee. Verdere details gaven de autoriteiten niet meteen, ook niet of het om springstof ging die op scherp stond.