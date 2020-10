Kind gewond na beknelling in Efteling-attractie

Het incident vond omstreeks 16.30 uur plaats bij het uitstappen, zo weet het Brabants Dagblad. De jongen is per brancard naar de ambulance gebracht en werd vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

De attractie werd ontruimd en is afgezet met linten. Het is niet duidelijk of Symbolica snel weer open kan.

Drie jaar geleden, in 2017, vond de opening van de zogeheten spoorloze rit plaats. Bezoekers maken een rit door het Paleis der Fantasie. Hun adiëntie bij de koning wordt plots verstoord door Pardoes. Symbolica is met 35 miljoen euro de duurste attractie van het pretpark en van de Benelux.