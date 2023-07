Wetenschappers: alle omstandigheden voor El Niño aanwezig

De kans is volgens de WMO inmiddels 90 procent dat het weerfenomeen optreedt tussen juli en september en waarschijnlijk houdt het ook daarna aan. De afgelopen drie jaar was de Stille Oceaan juist afgekoeld door La Niña, de tegenhanger van El Niño. In maart concludeerden meteorologen al dat die periode voorbij was en dat de opwarming van de oceaan eraan zat te komen. El Niño kwam voor het laatst voor in 2018-2019.

De oceaantemperatuur is al sterk gestegen in de afgelopen maanden ten opzichte van de gemiddelde temperatuur. El Niño kan behalve stijgende temperaturen ook zorgen voor extreme regenval in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten en juist voor grote droogte in Australië en Zuidoost-Azië. Europa heeft relatief weinig directe last van het natuurverschijnsel.

De WMO denkt dat de kans 66 procent is dat de mondiale jaarlijkse gemiddelde temperatuur in de komende vijf jaar 1,5 graad hoger zal liggen dan voor het industriële tijdperk. „Dat betekent niet dat we over het 1,5 graaddoel van het klimaatakkoord van Parijs heen gaan, omdat die afspraak gaat over een langetermijnopwarming die meerdere jaren aanhoudt. Maar het is wel een wake-upcall en een waarschuwing dat we nog niet de goede kant opgaan.”