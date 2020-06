Agent vervolgd na ’ongewild schot’ op onschuldige man

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

Sittard - Een politieman heeft volgens justitie ’aanmerkelijk onvoorzichtig’ gehandeld door een 21-jarige, onschuldige man in april 2019 tijdens een aanhouding in Sittard neer te schieten. Het slachtoffer was aangezien voor terrorismeverdachte.