Dierenpark verwelkomt pasgeboren zebraveulen

„Moeder en haar jong liepen vanochtend hun verblijf de Savanne op, waar natuurlijk een wereld voor het kleintje openging”, vertelt Annelien. „De kleine zebra trekt regelmatig al voorzichtig op onderzoek uit, maar moeder houdt haar veulen maar al te goed in de gaten en verliest het jong niet uit het oog.” Ook andere savannebewoners als de giraffen, beisa oryx en impala’s hebben de nieuweling al in de smiezen gekregen.

Ⓒ Dierenpark amersfoort

De geboorte komt na de introductie van een nieuwe zebrahengst in het park afgelopen jaar. „Het veulen is geboren na een dracht van dertien maanden, dus we kunnen wel zeggen dat er direct een match was tussen hem en Geisa”, zegt een lachende Annelien. De Grévy zebra komt van oorsprong voor in de drogere streken van Kenia en Ethiopië en heeft een bedreigde status.

Het geslacht van het gestreepte hoefdier is nog niet bekend. „We hebben nog niet kunnen zien of het zebrajong een mannetje of vrouwtje is”, aldus Annelien. „Dit weten wij waarschijnlijk over een paar dagen.”