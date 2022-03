Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-militair terug uit Oekraïne: ’Twee keer aan de dood ontsnapt’

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Joyce Koster met wat foto’s die ze in Oekraïne maakte. Ⓒ Eigen foto’s

Dordrecht - Kosovo-veteraan Joyce Koster die drie weken geleden naar Oekraïne trok om aan het front te vechten met het vreemdelingenlegioen is geheel onverwachts en gedesillusioneerd teruggekomen. Ze overleefde de raketaanvallen op de militaire basis in Yavoriv, en besloot niet verder naar het front te trekken. „Met de wapens die we hadden, konden we niemand helpen. Het is niet erg als je sneuvelt in oorlog, maar je gaat niet bewust als schietschijf dienen.”