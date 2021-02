Halsema aan kabinet: overweeg openen terrassen

Dat zegt Halsema tegen Het Parool. Ze ziet dat Amsterdammers steeds vaker zich verenigen in de buitenlucht, in het Vondelpark, Rembrandtpark en de Noordermarkt. Mensen drinken een kop koffie of een biertje samen. Niet vreemd, aldus de burgemeester.

„Ik verbaas mij dat sommigen de drukte in de parken individualistisch gedrag noemen”, zegt Halsema. „Natuurlijk moet je afstand houden, maar veel mensen zijn bijna een jaar lang solidair geweest met kwetsbaren en hebben veel opgegeven. Mensen geven zichzelf nu steeds vaker een dagje vrijaf.” Wel kan de heropening van de stad daardoor langer duren, denkt Halsema.

De burgermoeder vindt dat de buitenlucht een rehabilitatie verdient. De regering heeft daar te weinig oog voor. „Ik roep het kabinet op: kijk begin maart als het mogelijk is naar de terrassen, zodat we de publieke ruimte kunnen reguleren”, zegt Halsema. „Of denk aan doorstroomruimtes zoals Artis. Mensen verlangen ernaar om elkaar te zien en dan is buiten echt het veiligst.”

Wel trekt Halsema een lijn bij grootscheepse openluchtfeestjes zoals afgelopen weekend in het Vondelpark. De gemeente handhaaft en staat klaar om desnoods parken te sluiten. Die veranderen na zonsondergang soms in een soort festivalterrein. „Ik hoop dat mensen slim genoeg zijn om niet nog een keer te gaan feesten, want daarmee dwingen zij ons om het park in het uiterste geval te sluiten en dan ontneem je heel veel andere mensen ook hun buitenruimte.”